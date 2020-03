Comiso. Bando contributi integrativi per alloggi in affitto

Bando affitto casa anno 2018. È possibile inoltrare la richiesta per beneficiare dei contributi integrativi. A comunicarlo, il sindaco Maria Rita Schembari e l’assessore alle politiche della famiglia/servizi sociali, Giovanni Caggia. Il Sindaco e l’assessore ai servizi sociali rendono noto che, nella G.U.R.S n. 8, è stato pubblicato il bando relativo alla legge 431/98 art. 1 – fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione – che determina gli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi il locazione, di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2018. Le istanze vanno presentate entro il 27 marzo 2020 presso l’ufficio protocollo del comune di Comiso, secondo il modello predisposto dal dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti della Regione Sicilia. Il modulo è reperibile presso gli uffici Servizi Sociali del comune di Comiso siti in via degli Studi n.20 , oppure scaricabile dal sito del Comune di Comiso alla sezione “bandi e avvisi”.