Sviluppo Ibleo. Frasca Commissario Cittadino Lega a Vittoria

“Ci complimentiamo con il nuovo commissario cittadino della Lega di Vittoria, Stefano Frasca. E’ un giovane che, oltre ad essere stato delegato allo Sport per il Comune, è espressione del mondo civico. In più, è legato al territorio essendo commerciante e nutrendo una grande passione per lo sport”. Così il direttivo del Movimento politico Sviluppo Ibleo manifesta la propria soddisfazione per le scelte provenienti dall’alto che ridanno ulteriore slancio all’attività del partito di Salvini in ambito locale. “La nomina di Frasca ma soprattutto la disponibilità manifestata dal commissario provinciale Fabio Cantarella e dagli onorevoli Nino Minardo e Orazio Ragusa – proseguono ancora dal direttivo – nel rinnovare la propria attenzione sulla nostra città ai fini della creazione di un nuovo e forte centrodestra in grado di intercettare le esigenze della comunità ipparina, ci riempie di soddisfazione e, soprattutto, ci pone in maniera favorevole in quella che speriamo possa essere una rinnovata logica di programmazione per la creazione di un programma condiviso. L’obiettivo, secondo noi, deve essere quello di mirare a coinvolgere anche soggetti e movimenti civici che hanno la stessa idea politica e che possono garantire una marcia in più alla coalizione”. “Anche il Mpsi – ricorda il direttivo – ha manifestato il proprio apprezzamento sulla nuova gestione della Lega a livello locale e provinciale. Ricordiamo la nostra storica sintonia con il deputato nazionale Nino Minardo che si presta utilmente a rafforzare la risoluzione delle problematiche che ci hanno sempre visti impegnati in prima linea in ambito cittadino e provinciale. Tutto ciò, naturalmente, come abbiamo già avuto modo di precisare, non può escludere eventuali collaborazioni per affrontare battaglie legate alla sicurezza della nostra città, al rilancio del mondo delle imprese, alla valorizzazione delle attività produttive, alla capacità di evidenziare le peculiarità del mondo agricolo, della pesca oltre che della frazione di Scoglitti per assicurare alle stesse un canale privilegiato. Ma non solo. Ci sono, come sempre, i quartieri, le nuove generazioni da coinvolgere anche e soprattutto nei tavoli programmatici e tematici che la coalizione si prefisserà di pianificare, per far sì che gli stessi diventino attori protagonisti di un rinnovato impegno politico e sociale. Concludiamo con un augurio. E cioè che, da subito, ci si possa rivedere tutti attorno allo stesso tavolo per aprire un confronto senza personalismi e che faccia comprendere ai nostri elettori e alla nostra comunità che c’è chi vuole costruire mettendo al bando chi persegue la linea dello scontro e della rissa a tutti i costi. Il nostro obiettivo è fare in modo che questa città possa essere unita, alimentando un senso di solidarietà tra i vari settori. Ci serve serenità e non la guerra politica sempre e comunque. Abbiamo la nostra idea di governo della città, faremo le nostre proposte, ai nostri possibili e auspicabili alleati, che esporremo al tavolo per un confronto serrato che ci conduca, in tempi ragionevolmente brevi, alla stesura di un programma condiviso che ci consenta, poi, di individuare chi dovrà essere il candidato sindaco capace di interpretarlo al meglio e, soprattutto, di attuarlo”.