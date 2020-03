Rapinò una donna ungherese. Arrestato un minore di Vittoria

La Polizia di Stato esegue ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di un minorenne gravemente indiziato del reato di rapina.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in Istituto Penale Minorile emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Catania, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un minorenne gravemente indiziato di avere commesso una rapina.

Le indagini, svolte dagli agenti del Commissariato di Vittoria erano scaturite lo scorso 6 febbraio, quando in pieno centro cittadino, era stata consumata una rapina ai danni di una donna ungherese. La vittima, infatti, quella sera, mentre era intenta a rientrare presso l’hotel dove alloggiava, era stata aggredita e derubata da un soggetto che, dopo essere riuscito a sottrarle il portafoglio, si era subito dileguato.

Le indagini immediatamente avviate hanno consentito di individuare il presunto autore del reato e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a suo carico tali da portare all’emissione di apposita misura cautelare.

Dopo la cattura e le formalità di rito il soggetto è stato condotto in Istituto Penale Minorile a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.