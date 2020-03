Calcio, Modica corsaro con l’Atletico Scicli

Scicli – Una doppietta di Totò Maiorana consente al Modica, al “Ciccio Scapellato” , di battere i locali dell’Atletico Scicli e conquistare tre punti pesantissimi che permettono alla formazione del duo Zocco – Vicari di conquistare il quarto posto in classifica in piena zona play off.

La gara giocata in un campo polveroso, non ha offerto molto allo spettacolo, soprattutto nel primo tempo, quando i padroni di casa alla ricerca di punti salvezza non lasciavano molti spazi e il Modica che faticava a ingranare.

La gara così fila via senza sussulti fino al 28′, quando i padroni di casa sciupano una buona occasione con Occhipinti che servito in area di rigore modicana, spalle alla porta riesce a girarsi e andare al tiro da buona posizione, ma impatta male la sfera che finisce abbondantemente fuori.

Nella ripresa il Modica scende in campo con maggiore determinazione e inizia a mettere pressione alla difesa cremisi che inizia a “scricchiolare”.

Al 1′ Galfo serve in area Maiorana che va al tiro sul primo palo, Cilmi in tuffo devia in angolo.

Al 3′ Galfo serve ancora in area Maiorana che tira ancora sul primo palo, Cilmi in tuffo mette in angolo. Dal successivo corner di Floro Valença, la sfera arriva sul secondo palo a Lombardo che batte a rete, Cilmi para, ma non trattiene, sulla sfera si avventa Maiorana che batte a botta sicura da pochi passi, ma Cilmi da terra, miracolosamente riesce a deviare ancora in corner.

Al 18′ i rossoblù passano in vantaggio. Azione insistita sulla destra di Hydara, che scarica all’indietro per Sammito, che vede il movimento in area di Floro Valença, che arriva sul fondo e crossa al centro, dove Maiorana anticipa tutti e di testa insacca.

Al 29′ Vicari va via in contropiede, arriva in area e tira, ma allarga troppo il piattone e la palla finisce fuori di non molto.

Al 34′ su una mischia in area di rigore modicana, l’arbitro vede un fallo su Fidone e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Arena che tira ala sinistra di Gurrieri che para ma non trattiene (nella foto), la sfera arriva sui piedi dello stesso Arena che insacca.

Il Modica non ci sta e attacca a testa bassa. Al 40′ su uno spiovente in area cremisi, Kinna entrato in campo da 5′ e strattonato in area da un difensore e finisce a terra. L’arbitro ben piazzato vede tutto e indica il dischetto. Dagli undici metri Maiorana è impeccabile e mette palla a sinistra e portiere a destra.

L’Atletico prova a reagire, ma la fatica “annebbia” le idee dei ragazzi di Tasca. Il Modica non corre più pericoli e dopo i 5′ di recupero assegnati dal direttore di gara può festeggiare la vittoria che vale il quarto posto in classifica alla vigilia del big match di domenica prossima, quando al “Barone” arriverà il Megara.

Atletico Scicli 1

Modica Calcio 2

Marcatori: st 18′ Maiorana, al 34′ Arena (rigore), al 40′ Maiorana (rigore).

Atletico Scicli: Cilmi, Voi, Bongiardina, Grimaldi (45′ st Gennuso), Arrabito (30′ st La China), Gianni Fidone, Militello (21′ st Rizza), Gazzè, Occhipinti, Arena, Ruta (26′ st Gjoci). A Disp: Gabriele Fidone, Causarano, Santospagnuolo, Padua, Donzella. All. Roberto Tasca.

Modica Calcio: Gurrieri, Mazza, Campailla, Floro Valença, Basile, Lombardo, Sammito, Galfo, Vicari, Maiorana, Hydara (35′ st Kinna). A Disp: Vindigni, Hakim, Migliore, Di Martino, Tavolino, Di Raimondo, Di Bartolo. All. Filippo Raciti.

Arbitro: Vincenzo Carnemolla di Ragusa.

Assistenti: Antonio Alessio Di Paola di Catania e Rosario Blanco di Acireale.