Modica. Riunione con i dirigenti scolastici misure Coronavirus

Si sono riuniti ieri pomeriggio tutti i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado del territorio di Modica a Palazzo S.Domenico per parlare concretamente delle iniziative da adottare per combattere l’avanzata dell’ormai famigerato Coronavirus. A presiedere l’incontro il Sindaco, Ignazio Abbate, che ha letto nel dettaglio il Decreto di Legge n.6 del 23/02/2020 recante le norme urgenti in materia di contenimento/gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. L’Amministrazione Comunale di Modica ha recepito in particolar modo il punto 2 dove viene indicato che “le Pubbliche amministrazioni …… nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messi a disposizione degli addetti nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani”; “Oltre ad aver raccomandato – commenta il Sindaco – a tutti gli esercizi pubblici o locali frequentati da pubblico di applicare tutte le misure comportamentali, raccomandate dal Ministero della salute e dell’Istituto superiore di Sanità, abbiamo affrontato la problematica legata al mondo scolastico. Il Comune di Modica dal prossimo fine settimana per scongiurare un’altra chiusura delle scuole, comincerà l’opera di sanificazione e igienizzazione delle strutture scolastiche. Ogni Istituto sarà dotato di prodotti igienizzanti antimicrobici per l’igiene delle mani e per le superfici di lavoro. Le Ditte che si occupano del trasporto scolastico dovranno, infine, provvedere a sanificare quotidianamente i mezzi utilizzati per il servizio scolastico comunale. E’ stato ormai appurato che questo virus, come accade per tanti altri virus, si combatte principalmente con l’igiene. Queste misure sono finalizzate a rendere più tranquilla la convivenza scolastica di alunni, docenti e personale di servizio”.