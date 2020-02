Modica, chiusi tutti i negozi gestiti da cinesi

Ha destato curiosità l’improvvisa chiusura a Modica, in contemporanea, di tutti i negozi gestiti da commercianti cinesi. Una situazione che sembra interessi anche Scicli. Da oggi saracinesche a abbassate in qualsiasi tipo di attività. In qualche negozio è spuntato il cartello che comunica chiusura del negozio per ferie fino al 15 giugno, in altri nessuna motivazione. In uno del Polo Commerciale, la chiusura viene giustificata dalla “ridotta quantità di clientela dovuta al panico causato dal virus”, che sembra quella più attendibile.