Il Direttivo dell’Accademia Giuridica Modicana esprime soddisfazione e orgoglio per l’elezione dell’avv. Ignazio Galfo nel Direttivo dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia per il quadriennio 2019/ 2023.

“Si tratta di un riconoscimento non solo individuale per l’attività di politica forense svolta dall’avv. Ignazio Galfo da oltre un ventennio, ma per tutta l’avvocatura circondariale e modicana, attivamente presente nelle istituzioni e associazioni forensi regionali e nazionali”.