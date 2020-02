Migranti Pozzallo. Negativi i tamponi per il CoronaVirus

MIGRANTI OCEAN VIKING:

NEGATIVI I PRIMI TAMPONI TONSILLARI PER IL COVID-19

Il Direttore sanitario Aziendale dell’ASP di Ragusa, dott. Raffaele Elia, ha comunicato al Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, il risultato dei primi 3 tamponi tonsillari per COVID 19 eseguiti sui tre migranti sbarcati ieri dalla Ocean Viking e ricoverati presso l’Ospedale di Modica.

IL RISULTATO È NEGATIVO.

Si ringrazia per collaborazione il Prefetto Michele Di Bari, Capo Dipartimento dell’Immigrazione del Ministero dell’Interno, il Prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza che ha seguito e segue personalmente da ieri mattina tutte le fasi operative, le forze dell’ordine e le autorità sanitarie.

Sono già in esecuzione i tamponi tonsillari sugli altri migranti in quarantena presenti nell’Hotspot che in atto sono afebbrili.