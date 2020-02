Si vive una sola volta di Carlo Verdone e Cioccolato di Modica

Una barretta di cioccolato di Modica IGP dedicata all’ultimo film di Carlo Verdone è stata consegnata all’attore, regista e a tutto il cast in occasione della conferenza stampa di presentazione del film, a Catania.

È stata la giornalista Pinella Rendo a consegnare per conto del Consorzio la barretta ai protagonisti di quello che si preannuncia un film di grande successo.

L’incarto, dedicato al film Si vive una volta sola, è stato realizzato da Enzo Bosco di Eliotecnica collocato già nella apposita sezione del Museo del Cioccolato di Modica e attende che Carlo Verdone lo autografi, in occasione di una sua visita a Modica.