Incidente mortale sulla Modica.-Ispica. Vittima un ispicese

Una nuova tragedia della strada oggi, poco dopo le 14, sulla Modica- Ispica, in Contrada Beneventano, lungo un rettilineo. La vittima è Giuseppe Salvatore Ricca, originario di Acireale, 74 anni, ma residente a Ispica, dove era molto noto per essere stato il presidente della locale sezione dell’Avis. La sua moto Aprilia 1000, che viaggiava in direzione Ispica, si è scontrata con un furgone che stava accedendo in una traversa laterale. Ricca è morto sul sul colpo. Sul posto due ambulanze del 118 mentre per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Il violento impatto non ha lasciato scampo al centauro sbalzato a diversi metri dal punto d’impatto. Illeso ma sotto shock il conducente del furgone.

foto rtm