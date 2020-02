Modica. Lezione “Un’economia per tutti e non per pochi”

Si è tenuta a Modica, venerdì 21 febbraio, presso l’Auditorium “Pietro Floridia”, la prima lezione del Master per operatori in ambito politico e istituzionale, dal titolo “Un’economia per tutti e non per pochi”.

Una lezione aperta al pubblico, tenuta dal Prof. Leonardo Becchetti, economista e docente dell’Università di Roma Tor Vergata.

L’evento promosso dalla LUMSA e da Paideia, in collaborazione con la Diocesi di Noto, con diversi enti pubblici e privati, ha visto l’introduzione di Gian Piero Saladino, direttore didattico del master, i saluti di Ignazio Abbate, sindaco di Modica, di Tonino Solarino, direttore del master, e le conclusioni di Don Salvatore Cerruto, Vicario episcopale per la pastorale sociale e gli affari economici.