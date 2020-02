Modica. Incontro Unitre con il Professore Libra

Ha suscitato particolare interesse l’incontro di informazione e di aggiornamento avente per tema “I consigli utili dell’otorino” promosso ed organizzato dall’Unitre di Modica, che si è tenuto nella città della contea, presso Palazzo Grimaldi di Modica. L’incontro aperto al pubblico, introdotto dal presidente della locale sede dell’Unitre, Rinaldo Stracquadanio, ha ospitato il Prof.Gaetano Libra medico specialista in Otorinolaringoiatria ed Audiologia che ha spiegato, con verve ed empatia, ad un numeroso pubblico diversi aspetti della sua specialità. Gli argomenti esposti non sono stati trattati con tagli marcatamente scientifici ma come informazioni e consigli semplici e comprensibili, dettati da conoscenza ed esperienza. Così abbiamo appreso come si effettua una corretta igiene del naso e delle orecchie e come si trattano alcune patologie di questi organi. È stato spiegato, con prove scientifiche, come si deve effettuare una corretta aerosolterapia per le patologie dell’apparato respiratorio nelle varie età. Argomento finale è stata una pregnante emergenza sanitaria vecchia ed ancor più moderna, il Russamento e le Apnee Ostruttive del Sonno, causa di disagio diurno e di patologie cardio-vascolari importanti e, a volte, gravi sia nell’adulto che nel bambino, accennando anche ai conseguenti colpi di sonno, causa di tanti incidenti sul lavoro e stradali. In conclusione il pubblico,molto interessato, ha rivolto diverse domande al relatore che ha risposto con partecipazione.