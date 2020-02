Calcio, il Modica ospita il Floridia al “Barone”

Domenica pomeriggio al “Vincenzo Barone” il Modica di Filippo Raciti ospiterà i “falchetti” del Floridia del tecnico Danilo Gallo in una sfida dove sono in palio punti play off. I “rossoblu”, che domenica scorsa sono stati sconfitti a Siracusa, infatti, sono stati superati in classifica proprio dal Floridia, che invece ha battuto il Caltagirone.

Una gara difficile, dunque, che i rossoblu della Contea dovranno affrontare senza l’apporto di capitan Alessandro Cassibba, che domenica al “De Simone” è uscito anzitempo per via di un problema muscolare che lo terrà ai box per qualche settimana.

Il resto della rosa, comunque, è ha disposizione del tecnico rossoblù che in settimana ha preparato nei minimi dettagli la sfida ai neroverdi aretusei.

Dopo la pesante sconfitta di Siracusa, tuttavia, Vicari e compagnia vogliono subito voltare pagina e riscattare la prova poco convincente della settimana scorsa per cercare di riprendersi il quinto posto in classifica ultimo utile per accedere alla griglia per gli spareggi promozione.

“La sconfitta di Siracusa è ormai andata in archivio – spiega il tecnico Filippo Raciti – ora dobbiamo pensare a quella con il Floridia, che è sicuramente la più importante perchè la prima delle otto finali che ci attendono da qui alla fine della regolar season. I ragazzi sono concentrati a riprendere la striscia di risultati positivi interrotta a Siracusa consapevoli del fatto che contro il Floridia non sarà per niente facile. Il Floridia è una buona squadra che gioca bene, ha un allenatore preparato come Danilo Gallo, con il quale lo scorso hanno ci siamo giocati il campionato testa a testa fino alla fine. Sappiamo che verranno a Modica per fare risultato perchè anche loro sono in lotta per i play off e noi non li sottovaluteremo, ma noi non possiamo sbagliare studieremo bene la partita e ci faremo trovare pronti. I nostri tifosi – continua – sono la nostra arma in più perchè sono loro che ci danno la carica a lottare fino al 90′ e lo hanno dimostrato anche a Siracusa dove nonostante la sconfitta che stava maturando in campo,ci hanno incitato e applaudito alla fine. La dirigenza non ci sta facendo mancare nulla è sempre presente e che ti da un apporto importante e costante è solo un beneficio per i ragazzi che sanno – conclude il tecnico del Modica Calcio – che nel calcio serve anche il buon rapporto con i dirigenti per ottenere i risultati e raggiungere gli obiettivi fissati e in questo momento credo di essere in linea con gli obiettivi perchè siamo in piena lotta per i play off”.

La sfida del “Vincenzo Barone” tra il Modica Calcio e Floridia è stata affidata alla direzione arbitrale del signor Pierpaolo Longo della sezione AIA di Catania che si avvarrà della collaborazione di Vincenzo Donzello e Pablo Vasques della sezione di Siracusa.

Calcio d’inizio fissato per le 15.