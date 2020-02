Scicli, non mandano i figli a scuola. Denunciati in 50

Le indagini sono durate diverse settimane e alla fine sono scattate 50 denunce per genitori che non mandavano i loro figli a scuola. Sono stati i carabinieri della Tenenza di Scicli a fare scattare i deferitimenti alla Procura della Repubblica per inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori. In pratica ben 25 nuclei familiari, composti sia da italiani che da stranieri, non mandavano i propri figli a scuola.

Le indagini hanno preso il via dalle segnalazioni dei dirigenti degli istituti scolastici cittadini che, a seguito delle ripetute assenze dalle lezioni, hanno indicato i giovanissimi che non partecipavano senza giustificato motivo alle lezioni della scuola dell’obbligo.