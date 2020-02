Il giovedi grasso celebrato da 1500 bambini modicani

Come annunciato nei giorni scorsi, è stato un giovedi grasso di festa per 1500 bambini, alunni delle scuole dell’infanzia di Modica. Su precisa volontà dell’Amministrazione Comunale, infatti, è stato servito un pranzo speciale dal servizio mensa anche a chi normalmente non usufruisce di tale servizio. E così ecco i tradizionali cavatelli al sugo, la salsiccia e le chiacchiere di carnevale per la gioia dei bambini che hanno passato una giornata di allegria, gioco e socializzazione. “E’ stato questo lo spirito con il quale abbiamo organizzato l’evento – commenta il Sindaco Abbate – che abbiamo voluto fortemente per il secondo anno consecutivo dopo il successo dell’anno scorso. Quest’anno tutte le scuole hanno aderito regalando ai propri alunni una mattinata che ricorderanno a lungo. Io stesso ho voluto partecipare ad alcuni momenti per vivere l’atmosfera di festa”.