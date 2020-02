Nuovo rinvio per le elezioni nelle ex provincie regionali siciliane. La commissione Affari istituzionali dell’Ars, col voto contrario del M5s, ha approvato il ddl che rinvia il voto già fissato per il l 19 aprile. Le elezioni di secondo livello si svolgeranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Il ddl dovrebbe arrivare in aula nelle prossime ore.