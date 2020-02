Incontro Unitre a Modica su “I consigli utili dell’otorino”

Organizzato dalla locale sede dell’Unitre, il prossimo 21 febbraio, avrà luogo a Modica, presso la Fondazione Grimaldi, un incontro aperto a tutti i cittadini sul tema “I consigli utili dell’otorino“. L’appuntamento è alle 17,30. Relatore sarà il Prof.Gaetano Libra, specializzato in Otorinolaringoiatria ed in Audiologia.

Sarà un’ occasione utilissima per conoscere il funzionamento dell’apparato uditivo, le principali patologie che lo interessano, le cure effettuate ed i procedimenti messi in atto per porvi rimedio . L’iniziativa è stato voluta e decisa dal Consiglio Direttivo ed è la prima fra le tante che si pensa di realizzare per mettere a disposizione dei soci, e non solo (trattandosi di incontri aperti a tutti i cittadini), specifiche conoscenze riguardanti la salute e gli utili rimedi per il benessere di ogni persona con particolare riferimento ai più anziani .