Finanziato progetto per le dune riserva naturale Irminio

Finanziato il progetto di intervento di protezione del litorale e ricostituzione delle dune della Riserva naturale ‘Macchia Foresta del fiume Irminio’ per un importo di 82 mila e 400 euro, nell’ambito del Piano Operativo Fesr 2014-2020, .

Il progetto redatto da un gruppo di lavoro interno al Libero Consorzio Comunale di Ragusa composto dalla direttrice delle Riserve, Carolina Di Maio, dall’agronomo e progettista nonché direttore dei lavori Roberto Cundari e da Marco Battaglia, Antonio Diquattro e Maria Grazia Vindigni; è finalizzato alla conservazione dell’habitat prioritario delle dune costiere con ginepro mediante la protezione del cordone dunale stabilizzato, privo dell’avanduna deputata al rifornimento di sedimento della duna e pertanto soggetto alla demolizione ed erosione ad opera delle mareggiate o interessato da fenomeni di deflazione eolica e dilavamenti; a favorire la ricostituzione delle dune presenti in alcune aree verso levante attualmente poco sviluppate e non consolidate dune embrionali mobili; al contenimento di specie esotiche le cui proprietà invasive possono contribuire ad alterare le comunità psammofile autoctone; all’implementazione della copertura vegetale ove scarsa o assente. Il progetto verrà realizzata attraverso la realizzazione di barriera basale in viminata e schermi frangivento, piantumazioni ed eradicazioni. Saranno posizionati appositi cartelli informativi sull’operazione.

L’area interessata all’intervento è relativa al sistema di dune e ricade lungo la costa delle contrade Gravina, Passo Forgia di Scicli fino al vallone Playa Grande, territorio di Ragusa e Scicli.