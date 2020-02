Ragusa. La Giunta incontra i residenti di San Giacomo

“La cittadinanza ha apprezzato questo incontro anche se è arrivato un poco tardi visto che tra quattro mesi sono quasi due gli anni dall’insediamento dell’attuale amministrazione. In ogni cosa, l’auspicio è che l’impegno preso dinanzi a queste persone, poco meno di un centinaio, possa avere un seguito. Noi, del resto, come rappresentanti politici della zona, siamo pronti a monitorare, a vigilare, a sollecitare quando sarà necessario. Così come, d’altronde, abbiamo fatto finora”. A dirlo è il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, facendo riferimento all’incontro tenuto ieri pomeriggio dalla Giunta Cassì nella frazione rurale di San Giacomo. Incontro che è servito, tra l’altro, a presentare alla comunità locale il neoassessore alle Frazioni e contrade, Eugenia Spata. “In realtà – continua Chiavola – le esigenze della realtà urbana di San Giacomo sono davvero poche. Dal decoro pubblico alla pulizia delle strade, dalla manutenzione ordinaria all’eliminazione dei pericoli negli incroci, all’attivazione dell’illuminazione pubblica in quelle zone in cui risulta essere carente. Insomma, basta davvero poco per soddisfare le esigenze di questa comunità. E chiediamo che tali richieste, molto specifiche, possano trovare attuazione in tempi ragionevolmente brevi”.