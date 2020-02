Rinnovo delle concessioni, Confcommercio Ragusa prende posizione

Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, interviene, dopo la presa di posizione della federazione venditori ambulanti e su aree pubbliche, in merito agli emendamenti al decreto Milleproroghe sul rinnovo delle concessioni e sul rinvio dell’obbligo dei corrispettivi in forma telematica. “Nei giorni scorsi – afferma Manenti – nella riunione delle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati sono stati ritirati gli emendamenti sul rinnovo delle concessioni e sul rinvio di un anno dell’obbligo dell’inoltro telematico dei corrispettivi mediante l’utilizzo dei nuovi registratori telematici. E’ stato fatto il possibile, da parte delle federazioni di categoria aderenti a Confcommercio, per formulare prima, limare poi e sostenere in conclusione l’emendamento, con l’obiettivo di capire e agevolare le esigenze manifestate. Ora, però, dovranno essere i livelli territoriali a premere sulle singole realtà regionali per riproporre la norma in modo da non arrivare, nei tempi utili alla definizione degli adempimenti, a ridosso del 31 dicembre, data in cui scade la proroga. Non occorrono, secondo noi, altre proroghe. Bensì, serve una norma precisa che ridia certezza alle imprese. Non sarà, quindi, un incidente parlamentare a farci arretrare rispetto alla richiesta del rinnovo delle concessioni”.