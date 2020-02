Scicli. La giunta Giannone vince la battaglia sul paesaggio

Due. Sono gli atti amministrativi decisivi, che la giunta Giannone ha portato a termine in questo mese in materia di tutela del paesaggio.

Il decreto regionale definitivo di approvazione della variante urbanistica da E4 a E1 di tutto il versante del territorio che si sviluppa lungo il fiume Irminio, fino alla Riserva, e il recente annullamento in autotutela dell’autorizzazione integrata ambientale dell’impianto di trattamento di rifiuti speciali, a seguito del rilievo congiunto, da parte del Comune e del Genio Civile, di irregolarità negli atti del procedimento di rilascio dell’autorizzazione.

L’attenzione dell’amministrazione comunale è sempre alta in tema di ambiente e paesaggio, come nel Piano dei Rifiuti Provinciale, già approvato, che esclude Scicli da qualsivoglia previsione di nuove discariche, e nella riproposizione al Ministero dell’Ambiente dell’inserimento di Scicli nella riperimetrazione del Parco Nazionale degli Iblei.

Su queste tematiche e su altre che si potranno presentare nei prossimi mesi il Comune di Scicli svolge un ruolo importante anche grazie alla circostanza che il sindaco Enzo Giannone è componente del Cda dell’Srr Ragusa, di cui è vicepresidente.