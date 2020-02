Modica. Pasti gratuiti il giovedi grasso per le scuole materne

Saranno 1500 i pasti che verranno preparati giovedi 20 febbraio in occasione del giovedi grasso da parte della Ditta che gestisce il servizio di mensa scolastica a Modica. Su precisa volontà dell’Amministrazione Comunale, ci sarà la gratuita distribuzione a tutti i piccoli alunni delle scuole dell’infanzia del territorio modicano. Un modo per rivivere le tradizioni di una volta e farle conoscere anche ai più giovani. Il menù comprende cavatelli al pomodoro, salsiccia di pollo e naturalmente le tradizionali chiacchiere di carnevale. Tutte le scuole dell’infanzia di Modica hanno aderito all’iniziativa. “Abbiamo scelto di celebrare così il carnevale offrendo a tutti i nostri piccoli alunni un pranzo completo in maniera gratuita. In questo modo –a parlare il Sindaco Abbate – potranno stare tutti insieme e socializzare, anche chi normalmente, per vari motivi, non partecipa al pranzo”.