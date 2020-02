Ragusa.Confronto tra ragazzi del Sacro Cuore e assessore Iacono

L’assessore allo sviluppo di comunità e pubblica istruzione del comune di Ragusa, Giovanni Iacono sabato scorso è stato invitato ed ha partecipato ad interessante incontro, svoltosi presso i locali della Parrocchia del Sacro Cuore di Ragusa, con i ragazzi dell’Azione cattolica coordinati dal Parroco don Marco Diara e dalle educatrici.

Al rappresentante dell’Amministrazione comunale è stato presentato un encomiabile e capillare lavoro svolto dai giovani sull’intero quartiere in cui gravita la Parrocchia del Sacro Cuore in cui sono stati messi in evidenza gli aspetti positivi della zona e quanto invece sarebbe necessario per renderla più moderna e funzionale.

“Un’analisi del quartiere, quella realizzata dei ragazzi della Parrocchia del Sacro Cuore – ha affermato l’assessore Giovanni Iacono – che ha spaziato dagli edifici scolastici presenti, al verde pubblico, al decoro urbano, alla manutenzione dei marciapiedi ed alla segnaletica verticale ed orizzontale con particolare riferimento al mancato periodico intervento di ripristino delle strisce pedonali. Tutto il lavoro fa parte di un dossier che i ragazzi hanno voluto consegnarmi. Per questo motivo li ho ringraziati anche a nome del Sindaco Cassì. Ho assunto l’impegno a seguire ogni singola disfunzione rilevata che testimonia l’attenzione, la sensibilità e la maturità dei ragazzi della parrocchia, esempio virtuoso, per tutta la città, di partecipazione attiva alla vita di una comunità”.