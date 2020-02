Karate: il vittoriese Giuseppe Panagia oro in Toscana

Si è svolto sabato e domenica scorsa a Follonica (GR) il 19° Open di Toscana, gara a caratura internazionale che anche quest’anno ha contato numeri impressionanti con oltre 1600 atleti iscritti nelle varie categorie.

Il Vittoriese Giuseppe Panagia (Fiamme Oro) conquista una medaglia d’oro nella categoria senior vincendo tutti gli incontri con la sua ormai nota determinazione e maturità disputando un’eccezionale finale contro l’atleta Petroni Gabriele della Master Rapid con un punteggio di 26,94 contro 25,86 eseguendo uno dei kata più difficili dello stile shotokan, Gankaku (gru sulla roccia).

“ Sono molto soddisfatto di questa gara, era da tanto che non gareggiavo nel singolo ed ho avuto delle belle sensazioni, ho battuto in finale Petroni che non l’ho mai superato ed ho eseguito una finale perfetta, senza alcuna sbavatura. Ho gareggiato su questo tatami nel 2015 da junior ed ho conquistato un ottimo primo posto e un 3° posto nella categoria U21 perdendo un solo combattimento proprio contro Petroni, la Toscana mi porta bene.”

Prossimo appuntamento per il portacolori del Gs, Fiamme Oro la tappa di Premier League a Salzburg in Austria dal 28 febbraio al 1 marzo con Nazionale Italiana a squadre.