Droga a Pozzallo, arrestato un 28enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato a Pozzallo un giovane ispicese per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L’azione repressiva è stata sviluppata nel corso di un servizio di pattuglia durante il quale, l’intuito investigativo del personale ha condotto alla verifica di un veicolo e del suo conducente. L’uomo è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana già divisa in dosi e successivamente, nella perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti ulteriori 30 grammi di marijuana e tutto il materiale per il taglio ed il confezionamento. Il giovane Felice Covato, 28 anni, è stato arrestato in flagranza e posto a disposizione del PM di turno della Procura, Gaetano Scollo. La droga, che immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 500 Euro, è stata sequestrata e sarà analizzata dai competenti laboratori analisi.