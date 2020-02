Evasione dai domiciliari. Ispica, arrestato Rachid Noureddine

I Carabinieri di Ispica nel corso dei quotidiani e serrati controlli ai soggetti colpiti da precedenti penali e sottoposti ad obblighi ha tratto in arresto un cittadino tunisino per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo che è sottoposto al regime di arresti domiciliari, nel corso dei controlli presso la sua abitazione non è stato trovato in casa dai Carabinieri. Successivamente, i militari lo hanno rintracciato e tratto in arresto in flagranza, e lo stesso si era giustificato dicendo di dover andare in campagna a lavorare nonostante non godesse di alcuna autorizzazione. Per l’uomo sono scattate le manette per la terza volta in 4 mesi, già arrestato in operazione contro i furti nelle campagne a novembre (operazione Everiday fruit del Nucleo Operativo), era stato arrestato il 2 gennaio per evasione dall’aliquota Radiomobile. Al termine delle operazioni il Rachid Noureddine è stato posto a disposizione del PM di turno per il successivo giudizio.