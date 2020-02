La Kudos Modica sugli scudi con Julia Marangio

Julia Marangio, allieva 3^ fascia della Kudos Modica, si riconferma Campionessa Regionale Gold per il secondo anno consecutivo.

Una gara ben preparata che ha visto la giovane ginnasta, allenata dal Tecnico Federale Angelo Floridia, presentare nuovi elementi e sfiorando i 75 punti che le hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio.

Ottavo posto in classifica per Pitino Mavì fra le Allieve 2^ Fascia, che dopo un nfortunio ha gareggiato per ottenere il pass per la fase interregionale.

La Kudos ringrazia Angela Marchese e Mario Lupo per i preziosi consigli e direttive tecniche che regolarmente danno ai Tecnici e alle Ginnaste.

Da domani Julia e Mavì lavoreranno in vista della fase Interregionale ZT6 che si svolgerà a Napoli il prossimo 15 marzo.