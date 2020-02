Il Coro Unitre di Modica al Boccone del Povero

È stata una manifestazione tanto partecipata quanto sentita, quella svoltasi nel pomeriggio di sabato 15 febbraio nella Città della Contea presso il “boccone del Povero” su iniziativa dell’Unitre di Modica. Un incontro promosso per intrattenere gli ospiti della casa di riposo ma anche per solidarizzare con le popolazioni delle Filippine colpite dal tifone che ha distrutto ogni cosa con tragiche conseguenze su tutto il territorio. A favore delle Suore “serve dei poveri” del beato Giacomo Cusmano delle Filippine, è stata effettuata, in collaborazione con la superiora Suor Alfonsa, una raccolta di fondi per assicurare degli alimenti a chi purtroppo non ne dispone in una zona da sempre caratterizzata dalla povertà che, ora, per le conseguenze del tifone, ha raggiunto, purtroppo, livelli estremi . Dopo un breve intervento del presidente Rinaldo Stracquadanio, è stato proiettato un filmato con le immagini del tifone e dei danni da esso arrecati. È seguito quindi una apprezzata ed applaudita esibizione del Coro dell’Unitre accompagnato al piano dal maestro Giorgio Cannizzaro e diretto dal maestro Orazio Baglieri: un momento di piacevole intrattenimento per i tanti ospiti del Boccone del Povero, dei loro parenti presenti e di quanti altri hanno voluto partecipare.