Stalking e violenza sessuale. 57enne assolto

Assolto dall’accusa di stalking e violenza sessuale ai danni dell’ex compagna, una donna di 42 anni. I fatti risalgono al periodo compreso tra l’estate del 2011 e la fine del giugno 2014 per gli atti persecutori, ed al periodo compreso tra l’estate 2011 ed il maggio 2013 per la violenza sessuale. I giudici hanno assolto l’imputato, un 57enne dimiciliato a Modica, difeso dall’avvocato Ignazio Galfo, con la formula il fatto non sussiste. Il reato di stalking sarebbe stato commesso dall’uomo a Modica, Scicli e Sampieri. Secondo l’accusa, l’imputato, per gelosia, durante la relazione sentimentale controllava il telefono della donna e le telefonava a qualsiasi ora del giorno e della notte. Inoltre, avrebbe costretto la fidanzata ad avere rapporti sessuali La pubblica accusa aveva invocato la condanna dell’imputato alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione.