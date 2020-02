Il Marina di Ragusa calcio pronto alla trasferta di Troina

Mancherà il solo Domenico Mistretta squalificato per somma di ammonizioni nella trasferta di domani a Troina. Il resto del Marina di Ragusa calcio è a disposizione dell’allenatore che in settimana ha lavorato con molta intensità al fine di poter avere un riscontro nell’impegnativa gara di domani pomeriggio col Troina.

“Sappiamo – afferma mister Salvatore Utro – che domenica bisognerà stare attenti ed essere lucidi e concentrati per una partita che si presenta spigolosa e dove ci sarà da battagliare con la giusta mentalità. Sappiamo inoltre che ci rimangono altre 10 finali da giocare, quindi scenderemo in campo sempre con attenzione e tanto cuore per disputare queste partite che per noi sono importantissime. Chiedo ai ragazzi di scendere in campo con la massima concentrazione e di non mollare mai. Anche il Direttore Generale, Nunzio Calogero parla della gara di domani, ma anche del periodo che la squadra rossoblu sta attraversando: “Siamo abbastanza soddisfatti – afferma Calogero – dell’interpretazione, dell’atteggiamento e delle prestazioni che i ragazzi stanno mettendo in campo partita dopo partita in questo inizio del girone di ritorno. Sappiamo anche che la nostra salvezza deve passare attraverso le forche caudine di campi molto impegnativi. Occorre scendere in campo con tanta umiltà, cattiveria agonistica e voglia di andare sempre oltre l’ostacolo, che ci hanno permesso di conquistare 4 punti in più rispetto alle prime 6 giornate di andata con le stesse avversarie, anche perchè, come da anni nell’etica e modus operandi di questa società, non dobbiamo e vogliamo assolutamente crearci nessun alibi, per quegli episodi o quelle decisioni, che non c’entrano nulla con il calcio giocato, e che come piccola e nuova realtà, spesso subiamo, inconsciamente e sono certo senza malafede alcuna. Per questo motivo sono molto fiducioso al raggiungimento del nostro obbiettivo stagionale, anche se ho l’obbligo ed il piacere di sottolineare che questa realtà sta crescendo giorno dopo giorno, acquisendo rispetto, ammirazione e stima da parte di tutti gli addetti ai lavori. Lo testimoniano i complimenti pubblicamente dichiarati da quasi tutte le società consorelle del girone che sono arrivate a Ragusa, per l’accoglienza, l’organizzazione, la disponibilità, la professionalità e dedizione da parte di tutte le nostre componenti. Oltre ciò, siamo molto fieri ed orgogliosi che l’immenso lavoro e attenzione che dedichiamo alla crescita dei nostri ragazzi, sfoci in soddisfazioni enormi, come la convocazione ad uno stage selettivo in vista del prossimo “Torneo di Viareggio” da parte della società ACF FIORENTINA del nostro Peppe Cervillera, ragusano, classe 2002, cresciuto nelle giovanili della Game Sport Ragusa, che grazie alle collaborazione e sinergia creata tra noi e numerose società di settore giovanile del territorio, stiamo avendo la possibilità di far crescere, inserire e conoscere, assieme a tanti altri ragazzi, all’interno del panorama calcistico che conta. Le difficoltà e le esigenze sono tante, i nostri sacrifici e i continui salti mortali per trovare le giuste e necessarie risorse sono enormi, ma nei nostri limiti e numerosi difetti stiamo cercando non solo di fare calcio, ma soprattutto di distinguerci nel sociale, diffondendo i principi, l’educazione e ricchezza d’animo presenti nel nostro territorio.