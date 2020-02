Calendario di gite fuori porta per l’Anteas Ragusa

Nel corso degli ultimi anni, approfittando anche del fatto che il numero degli associati è esponenzialmente cresciuto, l’Anteas Ragusa ha promosso un calendario di gite fuori porta risultate molto apprezzate. Una serie di appuntamenti che hanno avuto uno scopo divulgativo ma anche, e soprattutto, teso a stimolare l’aggregazione e la voglia di stare assieme, di coltivare l’essere comunità. Un percorso che, anche per questa stagione, quella dell’annualità 2019-2020, sarà riproposta, a maggior ragione in un periodo in cui ci si approssima alla stagione primaverile. “In pratica – sottolinea il presidente di Anteas Ragusa, Rocco Schininà – abbiamo scelto località siciliane tra le più rinomate, a noi vicine, come Siracusa e Caltagirone, per questi momenti in cui abbiamo condiviso, assieme ai nostri associati, grazie alla presenza di guide specializzate, la conoscenza di queste splendide realtà della nostra isola in cui magari c’era già stata singolarmente la possibilità di andarci ma senza, però, approfondirne nella maniera migliore la conoscenza. Bene, cercheremo di proporre qualcosa di analogo anche per i mesi più caldi dell’anno, con una serie di iniziative che si prefiggono di proseguire lungo la stessa lunghezza d’onda quell’azione da noi portata avanti che è quella di mettere in rilievo le peculiarità distintive dei territori visitati. Siamo certi che sarà possibile, così facendo, muoverci verso quella che sembra essere l’unica strada praticabile per migliorare la socializzazione tra tutti coloro che hanno deciso di sposare la missione dell’Anteas Ragusa”.