Volley. L’Ardens Comiso giocherà le finali di Coppa Sicilia 

Si prospetta una stagione da incorniciare per l’Ardens Comiso che, a metà campionato, si è ormai affermata come quarta forza del campionato nazionale di serie B e, con la seconda squadra, si trova al primo posto nel girone C del campionato di serie D al termine del girone d’andata.

Un primo posto che consente alle comisane di accedere alle fasi finali della Coppa Sicilia di serie D, infatti domenica 16 febbraio, alle 17, le giovanissime atlete biancorosse si giocheranno l’ingresso alle semifinali con una partita secca che si prospetta esaltante, da dentro o fuori, contro la ACDS Capacense (PA) allenata da coach Giuseppe Macaluso, terza forza del girone A di serie D. La Fratelli Dipasquale Comiso giocherà in casa, nella Palestra Monserrato di Via Spallanzani, grazie al migliore piazzamento nella classifica avulsa, calcolata su tutti i gironi siciliani di serie D.

Si tratta di un risultato eccellente, considerando anche la giovane età delle atlete: una squadra composta esclusivamente da ragazze under 18 e under 16, tutte di Comiso e cresciute nel vivaio dell’Ardens. Il lavoro eccezionale di coach Francesca Giucastro ha consentito ad un gruppo di atlete talentuose di crescere tecnicamente e tatticamente, ottenendo in campionato dieci vittorie su undici partite disputate.

Il Presidente Giovanni Sudano commenta soddisfatto la partecipazione alla Coppa Sicilia: “Il gruppo guidato da coach Giucastro è affiatato e molto ben attrezzato tecnicamente. La crescita della squadra negli ultimi mesi è stata evidente. È sempre esaltante vedere giocare le nostre giovani atlete che, a dispetto della loro giovane età, mostrano sprazzi di gioco spettacolare e di categoria superiore.”