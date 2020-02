Auto in fiamme al Polo Commerciale, nella zona della Circonvallazione Ortisiana. Una Fiat Punto bianca mentre era in transito ha cominciato ad emettere fumo dal vano motore. Il conducente si è immediatamente fermato ed è sceso dal veicolo. In soccorso, sono arrivati alcuni operatori ecologici che hanno allertato i vigili del fuoco, il cui arrivo è servito ad evitare che le fiamme si propagassero all’abitacolo.

foto peppe fidone