Incontro su identità religiosa, di genere, di un popolo a Ragusa

In occasione del 2° incontro di cultura ed innovazione civica sulla violenza familiare e di genere, il Presidente del Consorzio Universitario Cesare Borrometi e il Direttore Scientifico dell’Istituto di Diritto Economia e Scienze del Territorio Bruno Giordano promuovono per giorno 17 febbraio, alle ore 17,15, presso il Consorzio Universitario di Ragusa Ibla un incontro con Dacia Maraini, per parlare di identità religiosa, di genere, di un popolo.

Un’identità senza libertà è oggi possibile? Da Chiara di Assisi, a Marianna Ucria, all’ultimo libro Corpo Felice, sarà chiesto alla scrittrice italiana, che ha portato nel mondo la voce delle donne, se scrivere dell’identità è difendere la libertà. E la tutela dell’identità ha un limite? A provocare Dacia Maraini, ci saranno Lisania Giordano (docente di Letteratura Cristiana all’Università di Catania) e Giuseppe Traina (docente di Letteratura Italiana all’Università di Catania, sede di Ragusa Ibla).