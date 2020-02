Delitto Lucifora. Interrogato 16 ore carabiniere indagato

MODICA. E’ durato circa 16 ore l’interrogatorio del carabiniere di Giarratana ma in servizio in una stazione del siracusano, 40 anni, indagato per l’omicidio del cuoco di Modica, Peppe Lucifora, 58 anni, ucciso lo scorso 10 novembre, nel suo appartamento di Largo XI Febbraio al Quartiere Dente, per soffocamento. L’indagato pare non abbia ceduto, negando ogni addebito. Il militare, che ieri mattina aveva ricevuto la “visita” del Ris nella sua abitazione per alcuni rilievi, ha nominato tre avvocati a sua difesa. L’uomo sarebbe stato amico di Lucifora ma non avrebbe nulla a che vedere con l’omicidio. L’indagato ha chiarito la propria posizione, rispondendo a tutte le domande del magistrato che lo ha lasciato in libertà, non sussistendo indizi di colpevolezza a suo carico e ritenendo credibile l’alibi fornito in riferimento al periodo in cui era maturato il delitto di Peppe Lucifora. Iscritto nel registro degli indagati, quasi certamente per consentire al Gip di avviare gli ulteriori accertamenti necessari per il proseguimento delle indagini. Di fatto resta un uomo libero.