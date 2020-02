Ragusa-Catania, sbloccati dal Governo 750milioni di euro

Oggi, durante il question time al Senato, il Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha informato che sono stati sbloccati 750milioni di euro per la Ragusa-Catania. A tal proposito l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del PD, commenta:

“Avevamo detto che per il Partito Democratico e per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e quindi per il Governo, la Ragusa-Catania è una priorità. Pian piano i fatti continuano ad arrivare dopo cinquant’anni di assoluta inattività e disinteresse. Così come siamo riusciti a far arrivare in provincia di Ragusa la Siracusa-Gela, così continueremo per la Ragusa-Catania senza mollare”.