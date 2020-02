Alla Madonna delle lacrime,incontro sulla virtù della temperanza

Si terrà a Modica, martedì 18 febbraio, il V appuntamento del nuovo ciclo di conversazioni per una formazione al sociale, sul tema “La bellezza delle virtù etiche cristiane: lampade di vita e pilastri della felicità”, organizzato della Parrocchia Madonna delle Lacrime, e tenute da Domenico Pisana, docente di Teologia Morale e Vice Direttore dell’Ufficio IRC della Diocesi di Noto.

“La Temperanza: non un limite ma un atto di bellezza!”, è il tema di questo quinto incontro, in programma alle ore 18.45 nella chiesa parrocchiale.

“Questo quinto appuntamento, afferma Don Michele Fidone, punterà l’attenzione sulla quarta virtù cardinale, ossia la temperanza, una virtù che occorre riscoprire in tutta la sua bellezza proprio in un tempo nel quale spesso ci si lamenta di una società ove sembra avere ragione chi urla, grida, aggredisce, cede al vilipendio e alla maldicenza lasciandosi travolgere da istinti irrazionali, passioni mentali e verbali senza freni; la temperanza è infatti una virtù morale necessaria per una vita cristiana capace di testimoniare atteggiamenti evangelici quali il dominio di sé, l’ordine e la misura, l’ armonia , l’equilibrio, la moderazione e l’ autocontrollo, così da proporsi come segno per la costruzione di un vivere sociale più umano e solidale.

Invito come sempre la comunità della Madonnina delle lacrime , i gruppi e i catechisti e tutti coloro che hanno a cuore una formazione sociale alla luce del vangelo a partecipare, perché c’è bisogno di imparare a relazionarsi armoniosamente con se stessi e con gli altri, per poter vivere una vita evangelica capace di discernere e di separare ciò che è vero e ciò che è falso nella ricerca del bene”.