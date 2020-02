Nuovi orari e nuovi servizi per la Biblioteca Comunale di Ispica

Nell’ottica di favorire la fruizione della biblioteca sono state ampliate le fasce orarie e potenziati i servizi. Facendo seguito ad una precisa volontà politica ed amministrativa dell’assessorato alle politiche educative si è proceduto ad una rimodulazione dei precedenti orari che penalizzavano la fruizione di questo spazio culturale pubblico. Con il nuovo anno i cittadini, gli appassionati di lettura, i docenti ed i loro alunni potranno fruire di questo importante servizio pubblico, dal lunedì al venerdì per dieci ore giornaliere (h. 8/14 e h. 15/19) ed il sabato dalle ore 9 alle ore 12. Potenziati e riattivati servizi al cittadino: l’internet point con quattro postazioni, utilizzabili sia dagli adulti che dagli studenti; il servizio wi-fi per consentire di potersi collegare con il proprio computer; il servizio di consulenza, informazione e consegna di libri a domicilio per gli utenti disabili. Favorire la fruizione della biblioteca è una finalità perseguita in modo collegiale con il Consiglio di Biblioteca e con le scuole della città che in questi mesi hanno promosso iniziative culturali e lodevoli attività di promozione della lettura.