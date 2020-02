Il Consiglio Comunale di Pozzallo approva Convenzione ASP

Il Consiglio Comunale di Pozzallo ha approvato, mercoledì 12 febbraio, la convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa relativa alla realizzazione di strutture nell’area urbana di Pozzallo, autorizzando il Sindaco alla firma della stessa.

La proposta di convenzione, già approvata dalla Giunta Municipale, impegna l’ASP 7 di Ragusa ed il Comune di Pozzallo – nell’ambito delle rispettive funzioni e competenze – a realizzare nell’area di proprietà della prima ubicata tra le vie P. Micca, R. Follerau e viale Australia – una struttura da destinare a Presidio Territoriale di Assistenza per l’attività e l’erogazione di servizi sanitari ed un campo polivalente da destinare ad attrezzature sportive.

L’accordo fra le due amministrazioni pubbliche prevede, quindi, la possibilità di realizzare due strutture – il PTA ed il campo polivalente – nello spazio antistante la piscina comunale, alle seguenti condizioni: l’impegno del Comune di Pozzallo riguarda la fase progettuale delle opere, i cui costi saranno rimborsati interamente dall’Asp 7 di Ragusa che gli riconoscerà, inoltre, il diritto di superficie per l’area interessata dalle strutture sportive.

La città, quindi, potrà fruire di due opere importanti a costo zero per le casse comunali.

Il PTA, infatti, è stato finanziato per 2.375.000 euro con i fondi della legge 67/1988, grazie all’intervento dell’allora deputato regionale Roberto Ammatuna che riuscì a far inserire l’opera nel Documento Unico di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia del 2012, une delle sole due opere incluse e quella con il finanziamento più importante.

All’interno della struttura sanitaria saranno allocati il Presidio Territoriale di emergenza, la Guardia Medica e gli Ambulatori specialistici.

Il campo polivalente, finanziato per 570.500 euro con i fondi del “Pon Legalità”, prevede la realizzazione di attrezzature sportive nell’area urbana e potrà diventare una struttura fondamentale per tutti coloro che praticano attività fisica ed un luogo di incontro e socializzazione soprattutto per i giovani.

“Con l’approvazione della convenzione per la realizzazione del PTA e del campo polivalente nella zona antistante la piscina comunale – afferma il Sindaco Ammatuna – si avvia a conclusione un iter che ho seguito prima da deputato regionale e poi da primo cittadino”.

“Grazie all’accordo raggiunto con l’ASP 7 di Ragusa – conclude Roberto Ammatuna – i cittadini potranno fruire di due importanti strutture che garantiranno da una parte servizi sanitari più efficienti e dall’altra una migliore qualità della vita”.