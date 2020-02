Il 2020 si apre a Rosolini per l’Asd Motyka Modica

Sarà il campionato Interprovinciale Endas di ginnastica artistica a “battezzare” il 2020 della Motyka Modica che sabato prossimo sarà presente al “PalaTricomi” di Rosolini con 70 atlete, che allenate da Mariastella Vittorio e Laura Melilli andranno in pedana con tanti buoni propositi e motivate per dimostrare tutto il loro valore e mettere in mostra quello che hanno preparato in palestra durante gli allenamenti.

“Ripartiamo con tanta voglia e tanti buoni propositi – spiega il dirigente della Motyka Modica Arianna Melilli – ci siamo preparate al meglio in queste settimane e ora vogliamo raccogliere i frutti dei sacrifici fatti dai nostri atleti, i loro genitori e le nostre insegnanti. È chiaro – continua -che il risultato per noi non è così importante, ma quello che ci interessa particolarmente è confrontarci con lealtre realtà di questo bellissimo sport e far crescere in maniera tranquilla i nostri atleti. Se poi arrivano anche i risultati tanto di guadagnato. A Rosolini – conclude – saremo presenti con 70 atleti, molti dei quali alla loro prima esperienza, ma sono certa che per loro sarà una bella giornata di sano sport e confronto leale”.