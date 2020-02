Bike. Il Team F.lli Dipasquale Ragusa in lizza domenica

Stavolta, si corre in casa. Domenica 16 febbraio, infatti, nello splendido scenario della campagna ragusana, è in programma la seconda edizione dell’Xco Castello di Donnafugata, valida come seconda prova di Coppa Sicilia Xco Fic e Xc del Mediterraneo Csain. La gara è promossa dall’Asd Bike & Co. che ha curato gli aspetti organizzativi disegnando un tracciato destinato ad attirare l’attenzione di tutti gli appassionati. Con la livrea del Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci & Fertilizzanti, la società ragusana sarà in lizza con i propri migliori corridori per cercare di garantire una certa continuità ai già interessanti risultati ottenuti in occasione della prima prova di Coppa Sicilia Xco disputatasi domenica scorsa a Caltanissetta. Saranno ai nastri di partenza, per quanto riguarda gli amatori, Maurizio Mezzasalma e Giorgio Distefano, mentre per la categoria Junior scenderanno in pista Lorenzo Occhipinti e Giovanni Gennaro. E ancora Andrea Iurato tra gli Allievi e, infine, Flavio Schembari, Cristian Martorana e Anastasia Micieli con riferimento agli Esordienti. Una pattuglia molto ben assortita che cercherà di fare bene alla luce di un appuntamento che farà registrare la presenza di centinaia e centinaia di appassionati provenienti da ogni parte dell’isola. Tre le partenze in programma. La prima alle 9,30, la seconda alle 11 e la terza alle 12,30. Infine, alle 14,30 la cerimonia di premiazione per una giornata vissuta all’insegna della passione per la mountain bike. “Ci stiamo scommettendo anche quest’anno – dice il presidente del sodalizio ragusano, Giuseppe Nascondiglio – per creare le premesse di una manifestazione che speriamo di implementare rispetto alla prima edizione. Abbiamo dimostrato di essere molto competitivi anche sul fronte organizzativo e cercheremo di ripeterci pure quest’anno con l’auspicio che tutto possa andare per il verso giusto”. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Ragusa.