Calcio a 5. Importante trasferta del Giarratana a Pozzallo

Quella contro il Pozzallo Due, in programma domenica16 febbraio, alle 16, in trasferta, è per l’Asd Giarratana la partita più importante nel corso di questo campionato di calcio a cinque di Serie D. La squadra allenata da Samuele Puma, dopo il successo casalingo a spese del Young Pozzallo, si sta preparando nella maniera migliore, pienamente consapevole della posta in palio. Si parla, infatti, di una gara lontano dalle mura amiche che si annuncia molto delicata soprattutto dal punto di vista della classifica. Nella parte alta dello schieramento, infatti, i distacchi tra una compagine e l’altra sono davvero minimi per cui basta un passo falso per perdere posizioni e, soprattutto, il contatto con la vetta. “La squadra – afferma il vicepresidente del sodalizio rossoblù, Giacomo Puma – si sta allenando mettendocianima e cuore. Ci tiene molto a ben figurare in vista del prossimo confronto. La speranza è che possanorecuperare anche Fiore e Angelica che, al momento, hanno dovuto ridurre la loro preparazione a causa di fastidi fisici. L’auspicio è che possa trattarsi di una partita corretta e che sia basata, soprattutto, su un sano agonismo in campo. Qualcuno, all’andata, ci ha accusato di avere trattato male gli ospiti pozzallesi. Niente affatto. A volte ci si dimentica che giochiamo uno sport caratterizzato da un frequente contatto fisico. E non vorremmo che si scambiasse l’agonismo con la maleducazione sportiva. Per il resto, ci troviamo in una buona condizione di forma e speriamo di potere dire la nostra anche in questa occasione. Sarà dura ma ci stiamo preparando per fare del nostro meglio”.