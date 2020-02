Il Teatro con I Miserabili di Victor Hugo al Garibaldi di Modica

Sarà un Jean Valjean più umano e più fiero di sé ad andare in scena il prossimo 17 febbraio al Teatro Garibaldi di Modica. Una serata di altissimo prestigio all’interno della stagione di prosa con lo spettacolo I Miserabili di Victor Hugo, su adattamento testi di Luca Doninelli, per la regia di Franco Però. L’eclettico Franco Branciaroli interpreterà l’ex galeotto poi convertito a una vita più caritatevole, con lui una compagnia armoniosa composta da Alessandro Albertin, Silvia Altrui, Filippo Borghi, Romina Colbasso, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos e Valentina Violo. Uno spettacolo ricco di suggestioni, con un impianto scenico mutevole, firmato da Domenico Franchi, e costumi accuratissimi, curati da Andrea Viotti, per far rivivere uno dei romanzi più famosi della letteratura mondiale e opera teatrale tra le più rappresentate: un grande affresco storico, ma anche l’attento ritratto di un protagonista monumentale e complesso, come è Jean Valjean. La dignità, la carità, la misericordia, e poi il dolore, la giustizia e la salvezza: sono i temi che il romanzo di Hugo racchiude nelle sue pagine e che lo spettacolo ripropone con emozione e attenzione per offrire ai suoi spettatori continui spunti di riflessione sulla condizione umana, sul senso dell’amore reciproco, sulla possibilità di redenzione per tutti.

I biglietti d’ingresso possono essere acquistati online su www.ciaotickets.com/biglietti/i-miserabili-garibaldi-modica o al botteghino del teatro.

Informazioni su www.fondazioneteatrogaribaldi.com – pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi – e al numero 0932 946991.