Il 1 Marzo al Crai Extra di Ragusa ospite Bobo Vieri.

“Gioca con il bomber” è la nuova iniziativa on line che Crai Gruppo Radenza con Gillette hanno lanciato in questi giorni sulla piattaforma craigrupporadenza.it/giocaconilbomber. Si tratta di un video game intuitivo e molto semplice che impegnerà i giocatori in una simpatica interazione con uno dei maggiori talenti del calcio italiano: il famoso attaccante Bobo Vieri. Il gioco che è on line da lunedì scorso, ha riscosso già tantissimo successo grazie soprattutto alla simpatica disponibilità del campione il quale è testimonial ufficiale dell’iniziativa. Il prossimo 1 marzo Bobo Vieri sarà poi in esclusiva in Sicilia ed esattamente al Crai extra del centro commerciale “Le Masserie” a Ragusa per il lancio previsto in questi giorni di un nuovo prodotto a marchio Gillette. Danilo Radenza, amministratore delegato di Crai Gruppo Radenza, si è detto molto soddisfatto ed orgoglioso della collaborazione con P&G e Gillette che sì è sintetizzata nel progetto tutto siciliano “Gioca con il bomber” e che oltre a coinvolgere direttamente i clienti Crai in un divertente gioco on line, ha affermato, vedrà direttamente Bobo Vieri coinvolto dal vivo al Crai Extra di Ragusa in una serie di attività”. Danilo Radenza, evidenzia questo progetto come tra quelli di punta che caratterizzeranno le attività promozionali e di marketing per il 2020. Soddisfatto del progetto anche l’assessore del Comune di Ragusa, Ciccio Barone, che ha sostenuto sin da subito l’iniziativa e che sta invitando tutte le associazioni sportive della città e le associazioni di disabili all’appuntamento del 1 Marzo al Crai extra del centro commerciale “Le Masserie”. “Come Gillette siamo orgogliosi di aver organizzato questo evento in occasione del lancio di un nuovo prodotto, molto importante per noi, in una terra fantastica come la Sicilia, ha commentato Giuseppe La Pusata, Brand Manager Gillette Italia. Siamo entusiasti di poterlo fare con Bobo Vieri, un personaggio amato da milioni di italiani.” Anche Bobo Vieri, testimonial di Gillette e protagonista del videogame, ha manifestato tutto il suo apprezzamento per questo progetto e per la terra di Sicilia dove ritorna con grande piacere.