Disagi alla circolazione per interventi di manutenzione stradale

MODICA. Disagi alla circolazione si registreranno in questi giorni in alcune arteria cittadine, a causa di lavori di manutenzione. In particolare gli interventi riguardano Via Nazionale, dove già da stamattina è stato disposto il senso unico di marcia, per consentire i lavori di ripristino delle inferriate che delimitano la strada che andranno avanti per i prossimi giorni. In Via Nazionale, infatti, sarà rifatta la segnaletica orizzontale, inesistente dopo la posa del nuovo tappeto d’asfalto.

In Via Aldo Moro, da mercoledì vigerà il divieto di sosta con rimozione in entrambi i sensi, per via delle opere di piantumazione di nuove essenze arboree in sostituzione di quelle estirpate mesi fa poiché arrecavano danni alla sede stradale.

Infine, saranno completati i lavori nel curvone di Via Modica Ragusa, nei pressi dell’intersezione con Via San Benedetto da Norcia. Mercoledì si procederà alla scarifica e il giorno successivo si asfalterà.