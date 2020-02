Bike. Primi risultati per il Team F.lli Dipasquale Ragusa

Mostra subito i muscoli il Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci & Fertilizzanti. La squadra ragusana di mountain bike, ieri, nella prima prova di Coppa Sicilia Xc disputatasi a Caltanissetta, ha avuto modo di mettere in vetrina alcuni dei propri atleti, dimostrando che tutto il lavoro svolto durante la fase invernale ha sortito gli effetti sperati e che, dunque, sono arrivati i primi riscontri in termini di piazzamenti degni di nota. E così, nella categoria donne Junior, è stato concretizzato il primo posto di Federica Occhipinti dopo una condotta di gara pressoché ineccepibile che le ha consentito di sbaragliare la concorrenza. Bene ha fatto anche Anastasia Miceli che, nelle donne Esordienti, è salita sul podio, dimostrando la buona qualità della sua preparazione, ottenendo il terzo posto. Quindi, terzo anche Lorenzo Occhipinti nella categoria Junior che ha dovuto fare i conti con una prova molto complessa e che nel finale avrebbe potuto chiedere di più alle proprie capacità. Ma va bene così. Da segnalare anche la buona prestazione di Andrea Iurato che si è classificato al sesto posto tra gli Allievi mentre, nel campo degli Esordienti, anche Flavio Schembari si è mosso in maniera decisa e determinata, riuscendo a mettere in evidenza le proprie peculiarità. Da sottolineare, inoltre, la bella prestazione, tra i Master 5, di Giorgio Distefano e Maurizio Mezzasalma che sono riusciti a tagliare il traguardo rispettivamente al primo e al terzo posto, mettendo da subito in chiaro che bisognerà vedersela con loro nel corso di questa stagione. “Come inizio – commenta il presidente Giuseppe Nascondiglio – non ci potevamo aspettare di meglio nel corso di questa prima gara su un tracciato molto tecnico e, in qualche modo, selettivo. I nostri atleti, nelle varie categorie, hanno dato prova sino in fondo delle loro capacità e sono certo che ci sono tutte le condizioni per migliorare ancora. Adesso, ci si prepara già per l’appuntamento di domenica prossima quando sarà la nostra società a ospitare la gara in programma il 16 febbraio al castello di Donnafugata lungo un percorso che si annuncia tanto spettacolare quanto faticoso”.