Sanremo 2020: chi vincerà?

Anche stasera ci siamo! Seguiremo da vicino il Festival di Sanremo per darvi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Il Festival comincia con l’Inno di Mameli suonato dall’Arma dei Carabinieri. Momento emozionante!

Amadeus poi ricorda la classifica parziale, le componenti di voto e poi subito comincia la gara: primo ad esibirsi Michele Zarrillo con la sua “Nell’estasi o nel fango”. Ottima esibizione: è in gran forma!

É poi il turno di Elodie che canta “Andromeda” che anche stasera sfoggia uno splendido vestito con un lungo spacco e una scollatura mozzafiato.

Entra poi sul palco Mara Venier che si toglie le scarpe per scendere le scale per paura di cadere (ma la zia Mara può tutto)! Amadeus consegna poi simbolicamente le chiavi dell’Ariston a Mara che domani condurrà Domenica In proprio dal Teatro Ariston.

Insieme annunciano poi il terzo cantante in gara: Enrico Nigiotti che canta “Baciami adesso” e che con questi capelli sciolti ci ricorda tanto Gianluca Grignani.