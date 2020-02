Calcio, il Frigintini ospita il Siracusa con quattro assenze

“Un confronto con una grande squadra che dobbiamo affrontare ancora una volta in emergenza”. E’ questa la considerazione da parte dei dirigenti del Frigintini calcio nelle ore immediatamente di vigilia del confronto con la vice capolista Siracusa. Questa volta il tecnico Stefano Di Rosa dovrà fare a meno di Alex Corallo, Gabriele Gugliotta e Giorgio Iemmolo per squalifica e di Vincenzo Vinci che non si è ancora ripreso dall’infortunio che gli è capitato alcune domeniche addietro. Una condizione che ripropone l’emergenza in casa rossoblù con l’allenatore che nell’arco temporale della sua guida tecnica nel Frigintini calcio non ha ancora potuto schierare per due domeniche consecutive la stessa formazione. Per la gara contro il Siracusa l’allenatore rossoblù si potrà consolare con il rientro al centro della difesa del capitano Gigi Pianese, che andrà a formare la coppia centrale con Saro Di Martino. Il resto dello schieramento sarà deciso nella mattinata di domani (domenica) anche se alcuni punti fermi ci sono e sono ben individuabili fra i convocati resi noti nel tardo pomeriggio. Che sono i seguenti:

La Licata, Giannì, Pianese, Suizzo, Di Martino, Sella, Rinzivillo, Mattia Buscema, Noukri, Puma, Bufalino, Vitale, Calabrese, Yuri Macauda, Barillà, Avolese, Alessio Macauda, Manduca.

Questa la terna designata per la direzione della gara: arbitro Alessio Marino della Sezione Aia di Acireale; assistenti Rosario Blanco di Acireale; Mario Marco Rizza di Catania.

Superfluo aggiungere che il pronostico è tutto dalla parte del Siracusa, ma il Frigintini contro le squadre che giocano bene si è sempre distinto.

