Problematiche di via Empedocle sollevate da Ragusa in Movimento

“Sono di differente tipo le problematiche che ci sono state segnalate dai residenti di via Empedocle, la strada che collega via Palma di Montechiaro con la via Archimede. E’ un’arteria viaria in cui insistono oltre a numerosi palazzi residenziali anche parecchie attività commerciali. Ci chiediamo, dunque, perché non sia mai stato messo mano a un piano di manutenzione come si deve per la strada in questione”. E’ quanto sottolinea il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, chiarendo che basta fare un sopralluogo in zona per rendersi conto delle varie anomalie esistenti. “La maggior parte dei marciapiedi – chiarisce Chiavola – è intransitabile, a causa delle basole che risultano essere divelte. Le caditoie, inoltre, sono ostruite e chissà da quanto tempo non vengono ripulite. In più, alcuni pali della segnaletica verticale sembrano essere stati installati in maniera approssimativa. Addirittura, nella base di alcuni di questi ci sono frammenti di pietra abbandonati alla rinfusa che fanno parecchio pensare circa la stabilità della segnaletica in questione. E, più in generale, si ravvisa una mancanza di decoro che non rende onore all’importanza di quest’arteria. Una situazione che è andata peggiorando con il passare degli anni visto che nessuno è mai intervenuto in maniera seria. Chiediamo, dunque, a questa amministrazione comunale di provvedere”.