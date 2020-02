Un pozzallese a Sanremo. Fabio Zacco al pianoforte con Mika

Note che sente dentro, le onde del mediterraneo mare di “Raganzino”, incantevole spiaggia della marinara città di Pozzallo, ove Fabio Zaccoinsegue da ragazzo il sogno di diventare musicista.

Iscritto al CPM Music Institute di Milano al Bachelor di Tastiere&Pianoforte, si distingue suonando con Gianluca Grignani, Daniele Silvestri, Caparezza e Giusy Ferreri. Partecipa nel 2006 al casting interno per il Baby Bertè Tour e viene scelto come tastierista di Loredana Bertè.

Lavora come pianista nel Vocal Workshop di Kimberlee Moon e accompagna Mika sul palco del Festival di Sanremo 2017. Collabora inoltrecon Lorenzo Fragola e Lodovica Comello e suona nella band di The Voice of Italy (2016 e 2018).

Ieri sera, al Festival di Sanremo 2020, il musicista pozzallese Fabio Zacco, 33 anni, ha accompagnato al pianoforte il famoso cantante Mika.